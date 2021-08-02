دي مايو يبلغ الرئاسي أن فتح الطريق الساحلي سيمهد تنفيذ بنود اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية

رحب المجلس الرئاسي بزيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو والوفد المرافق له لليبيا، مؤكدا على أهمية دور إيطاليا في دعم السلام والاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال عضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس للوزير الايطالي والوفد المرافق له والذي وصل في وقت سابق في زيارة لليبيا هي الخامسة له منذ بداية العام الجاري .

وأشاد الوزير الإيطالي خلال المقابلة بعمل المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة وملف المصالحة الوطنية، و استعداد بلاده للتعاون، والمساهمة مع ليبيا في مختلف مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

واعتبر الوزير الإيطالي أن فتح الطريق الساحلي، هو خطوة مهمة في هذه المرحلة، للتقريب بين الليبيين، مؤكدًا أن زيارته والوفد المرافق له تأتي لتأكيد أهمية هذا الحدث، الذي سيمهد لتنفيذ المرحلة الثانية (ب) من الطريق الساحلي الذي يأتي ضمن بنود اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية.

وأكد دي مايو أن عملية الاستقرار في ليبيا، تحتم تظافر الجهود تجاه العملية السياسية، لتحقيق المزيد من فرص التعاون المشترك، بين بلدينا في جميع المجالات.

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن تم خلال المقابلة، التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من خلال التوافق على قاعدة دستورية من جميع الأطراف.

وحسب نفس المصدر فقد وجه وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” في ختام المقابلة الدعوة للمجلس الرئاسي لزيارة ايطاليا خلال الفترة القادمة، لمزيد من التشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

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