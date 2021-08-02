بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار أعمال الإصلاحات للأنابيب المتضررة بالمحطة رقم 211 على مسار الخط الناقل للمياه «تازربو – بنغازي».

وفي الرابع والعشرين من يوليو، وقع تسريب في الخط الناقل للمياه «تازربو – بنغازي»، قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجل، الأمر الذي تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

وأشارت إدارة الجهاز، في بيان، إلى «العمل على تجفيف منطقة العمل، للكشف عن المسار لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق العلاج والصيانة الواجب اتخاذها»، وأفادت بأن «فريق العمل قادر على إصلاح الإخفاق رغم قلة الإمكانات والموارد والمواد المطلوية للإصلاح».



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