القبض على مواطن يقوم بغسل المفروشات بإحدى محطات توليد الكهرباء

تمكن جهاز الحرس البلدي بنغازي، صباح اليوم الإثنين، من القبض على شخص يقوم باستغلال إحدى غرف توليد الكهرباء بالمدينة لأعمال خاصة.

مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي، وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال بأن عناصر دوريات الجهاز ضبطت مواطنا يشغر غرفة توليد الكهرباء بمنطقة 602 ويستخدمها كغسيل للمفروشات والسيارات وتم إحالته للتحقيق. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

كما حذر الرائد فرج الدرسي من التعرض لمحطات توليد الكهرباء واستغلالها لأغراض شخصية أو تجارية، لافتا إلى أن أي شخص يتم ضبطه سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونيه وتتخذ معه أقصي العقوبات بسبب الاعتداء علي ممتلكات الدولة وإلحاق الأضرار بها.

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