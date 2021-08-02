القبض على مواطن يقوم بغسل المفروشات بإحدى محطات توليد الكهرباء

تمكن جهاز الحرس البلدي بنغازي، صباح اليوم الإثنين، من القبض على شخص يقوم باستغلال إحدى غرف توليد الكهرباء بالمدينة لأعمال خاصة.
مساعد مدير فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي الرائد فرج الدرسي، وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية، قال بأن عناصر دوريات الجهاز ضبطت مواطنا يشغر غرفة توليد الكهرباء بمنطقة 602 ويستخدمها كغسيل للمفروشات والسيارات وتم إحالته للتحقيق.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
كما حذر الرائد فرج الدرسي من التعرض لمحطات توليد الكهرباء واستغلالها لأغراض شخصية أو تجارية، لافتا إلى أن أي شخص يتم ضبطه سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونيه وتتخذ معه أقصي العقوبات بسبب الاعتداء علي ممتلكات الدولة وإلحاق الأضرار بها.
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