مباشرة الامتحانات النهائية السريرية (الأوسكي) بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة

وتقدّم للامتحان “54” طبيبًا وطبيبة من ليبيا، السودان وسوريا، يمتحنون في اليوم الأول امتحان السريري الهيكلي “الأوسكي”، فيما سيتم سيخصص اليومين الثاني والثالث للامتحان الشفوي؛ مقسم على يومين 30 طبيبًا في اليوم الثاني، و24 طبيبًا في اليوم الثالث.

باشرت بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة أمس الأحد، في الامتحانات النهائية السريرية (الأوسكي) لتخصص التخدير والعناية الفائقة.

ويقوم بالإشراف على الامتحانات لجنة من المجلس العلمي لتخصص التخدير، تضم أساتذة من دول: السودان، مصر،العراق، الأردن، لبنان، اليمن، ليبيا .

ويعد ” الأوسكي ” من الطرق المستحدثة، والفعّالة، والأكثر عدالة ومصداقية في تقييم الطلبة في الامتحانات.