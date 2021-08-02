مباحثات أممية روسية حول الانتخابات الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية ميخائيل بوغدانوف التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، المقررة في 24 ديسمبر من هذا العام. بما في ذلك وضع وصياغة الإطار التشريعي اللازم لهذه العملية الانتخابية

وبين وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين بحثا هاتفيا مجموعة معقدة من القضايا المتعلقة بالدفع قدما بعملية التسوية الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين والقرارين 2510 و 2570 لمجلس الأمن الدولي بحسب موقع “روسيا اليوم”

وأعرب الجانبان عن التأييد لنشاطات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف، بهدف توحيد جميع القوات المسلحة الليبية.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق للجهود مع الدور القيادي للأمم المتحدة، للمساعدة في إقامة الحوار الشامل والبناء بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في ليبيا دون استثناء، من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي وسيادة الدولة الليبية.