وزير النفط والغاز يبحث التعاون مع ممثلي شركة شل العالمية

اجتمع وزير النفط والغاز م. محمد إمحمد عون بمكتبه، بممثلي شركة شل العالمية للتسويق والشحن المحدودة، وتم في الإجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجال تطوير الاستكشافات غير المطورة أو تحقيق اكتشافات جديدة في ليبيا، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به الشركة في مجالات تصنيع النفط وتكريره.

وزير النفط والغاز تحدث على أهمية الطاقات المتجددة والنظيفة، وأوضح بأنها من أولويات الوزارة، وأن الوزارة، وهي تفتح مجالات تعاون مع شركة شل، فإنها تتطلع لما يمكن أن تساهم به هذه الشركة في مجال الطاقات المتجددة لما لها من تجربة عريضة في هذا الخصوص.

بدورهم، تحدث ممثلي شركة شل العالمية عن رغبتهم للتعاون الفعلي مع الوزارة.