ليبيا الان

وصول مليوني جرعة من لقاح كورونا إلى مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، علي الزناتي، اليوم مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مطار معيتيقة الدولي داعيا المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الإسراع في تلقي اللقاح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك