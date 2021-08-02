وصول مليوني جرعة من لقاح كورونا إلى مطار معيتيقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، علي الزناتي، اليوم مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مطار معيتيقة الدولي داعيا المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الإسراع في تلقي اللقاح.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المشري يلمح لدعم بقاء القوات التركية في ليبيا
تم النشر منذُ 3 ثواني
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
وزير النفط والغاز يبحث التعاون مع ممثلي شركة شل العالمية
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
نقاشات إسبانية أممية حول ليبيا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ديوان المحاسبة ووزارة التعليم يناقشان طباعة الكتاب المدرسي وصيانة المؤسسات المدمرة
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك