وصول مليوني جرعة من لقاح كورونا إلى مطار معيتيقة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة، علي الزناتي، اليوم مليوني جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في مطار معيتيقة الدولي داعيا المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الإسراع في تلقي اللقاح.

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