المشري يلمح لدعم بقاء القوات التركية في ليبيا

ألمح رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه وزير خارجية إيطاليا “لويجو دي مايو”، لدعم بقاء القوات التركية في ليبيا معتبرا أنها جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقيات تعاون.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري تطرق خلال لقائه في طرابلس دي مايو إلى ملف القوات الأجنبية وضرورة خروجها من البلاد، مشددا على مراعاة الأولويات والتفرقة بين القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون، وبين قوات المرتزقة غير الرسمية.

وأشار المشري إلى موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وموقفه من القاعدة الدستورية، شريطة أن تكون منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذُّر الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأعرب المشري عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً المساعي الرامية لتطوير العلاقات الدبلوماسية.

من جهته أبدى الوزير الإيطالي ترحيبه بالتطورات الأخيرة في البلاد ولاسيما فتح الطريق الساحلي وتصويت مجلس الأمن على قراره الأخير.