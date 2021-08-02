المستشار صالح: لا يحق للمحكوم من الجنائية الدولية الترشح لرئاسة البلاد

انتقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بند وجوب ان يكون الأبوين ليبيين وذلك وفق قانون انتخاب رئيس الدولة كشرط للترشح للمنصب.

وأضاف المستشار صالح خلال جلسة مجلس النواب انه من الخطاء تصنيف أي شخص كغير ليبي إن كان والده يملك جنسية غير ليبية معتبرا ان ذلك يخالف الشرع والقانون وحقوق الإنسان.

وقال المستشار صالح، إنه لا يحق لشخص محكوم عليه من المحكمة الجنائية الدولية الترشح لرئاسة البلاد.

وجاء ذلك خلال نقاش أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الترشح للرئاسة اليوم الإثنين في طبرق، حيث ثار النقاش حول البند الذي ينص على “ألا يكون (المترشح) حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف”.

وأضاف المستشار صالح أن النصوص يجب تكون واضحة ومعقولة في هذا الخصوص.

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