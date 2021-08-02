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“منصور عاطي” .. 60 يوماً من جريمة اختطافه في غياب القانون

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نوهت منظمة رصد الجرائم الليبية ” LCW ” بمرور 60 يوماً على اختطاف مدير الهلال الأحمر فرع مدينة اجدابيا منصور عاطي وإخفائه قسرياً.

وقالت المنظمة غير الحكومية عبر تدوينة لها على منصتها الإعلامية إن الاعتداء على الأطقم الطبية ومن بينها الهلال الأحمر الليبي يُعد انتهاك جسيم لحقوق الإنسان و جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني.

وجددت المنظمة عبر منشورها مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مصير عاطي فوراً محملةً مسؤولية سلامته وحياته لهذه الجهات وكل الهيئات ذات العلاقة والاختصاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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