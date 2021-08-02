الزناتي :نسبة الإصابات بكورونا انخفضت بشكل ملموس

أعلن وزير الصحة، علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 68% إلى 24%، إثر فرض الحظر الجزئي والتدابير الوقائية الأخرى، مؤكدا فتح 432 مركزا لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا.
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