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الزناتي :نسبة الإصابات بكورونا انخفضت بشكل ملموس

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن وزير الصحة، علي الزناتي، عن انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 68% إلى 24%، إثر فرض الحظر الجزئي والتدابير الوقائية الأخرى، مؤكدا فتح 432 مركزا لتلقي اللقاح في جميع مناطق ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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