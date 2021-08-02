رشوان: سيف الإسلام حول سجانيه لحراس له

سلط المحلل السياسي سعيد رشوان الضوء على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية حول لقاء مراسلها مع سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي في الزنتان

وقال رشوان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “سيف الاسلام الذي حول سجانيه إلى حراسه وأصدقائه المؤمنين به في أول سابقه تاريخيه بين سجين وسجانيه” معتبرا أن هذه السابقه تحتاج إلى دراسة في علم القيادة بدل الحديث عن شكل الملابس التي ظهر بها”.

وكان سيف الإسلام قال للصحيفة الأمريكية أنه حرٌّ، ويرتب للعودة إلى الساحة السياسية وأن مفهوم الدولة في ليبيا اختفى منذ 2011 وأن الحكومات المتعاقبة أنفقت على مدار العقد الأخير مئات مليارات الدولارات دون بناء مشروع واحد وأن الأموال ذهبت إلى متربحين يدعمون الميليشيات .