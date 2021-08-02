المشري: يجب التفريق بين القوات التي قدمت باتفاقيات تعاون وغيرهم من المرتزقة

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، رفقة النائب الثاني “صفوان الميسوري” ومقرر المجلس “سعيد كلا”، بوزير خارجية إيطاليا “لويجو دي مايو”، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المشري، تباحث الطرفان خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي، حيث بيّن الرئيس موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور و الانتخابات القادمة، وموقفه من القاعدة الدستورية، شريطة أن تكون منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذُّر الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

كما تطرّق المشري إلى ملف القوات الأجنبية وضرورة خروجها من البلاد، مشددا على مراعاة الأولويات والتفرقة بين القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون، وبين قوات المرتزقة غير الرسمية.

من جهته أبدى الوزير ترحيبه بالتطورات الأخيرة في البلاد ولاسيما فتح الطريق الساحلي وتصويت مجلس الأمن على قراره الأخير.

وفي ختام اللقاء أعرب المشري عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً المساعي الرامية لتطوير العلاقات الدبلوماسية.