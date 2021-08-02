وزير النفط يبحث مع شركة شل هذه الموضوعات

بحث وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون مع ممثلي شركة شل العالمية للتسويق والشحن المحدودة، ما يمكن أن تقدمه الشركة في مجال تطوير الاستكشافات غير المطورة أو تحقيق اكتشافات جديدة في ليبيا، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به الشركة في مجالات تصنيع النفط وتكريره.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط أن الوزير تحدث خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه عن أهمية الطاقات المتجددة والنظيفة، وأوضح بأنها من أولويات الوزارة، وأن الوزارة، وهي تفتح مجالات تعاون مع شركة شل، تتطلع لما يمكن أن تساهم به هذه الشركة في مجال الطاقات المتجددة لما لها من تجربة عريضة في هذا الخصوص.

وتحدث ممثلي شركة شل العالمية عن رغبتهم في تعاون الفعلي مع الوزارة.