ميناء الحريقة.. شحن مليون و 600 ألف برميل من النفط الخام

كشف مصدر ملاحي يعمل في ميناء البريقة خلال تصريح خاص لقناة 218 بأن الفرق الفنية في المرفا النفطي نجحت في تسفير الناقلة “ام تهيتي” وعلى متنها 600 ألف برميل اتجهت بها لايطاليا.

وأضاف المصدر ذاته -الاثنين- بأن البريقة استقبل الناقلة ” بوشين انتوريب ” تمهيدا لشحن 10 آلاف طن من الميثانول وسبق ذلك دخول النقالة “بسيروموس” لمرسى الحريقة الذي تديره وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط بهدف شحن مليون برميل وفقاً لما نشرته شركة أعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وتسعى ليبيا لزيادة صادراتها من النفط الخام إلى 1.5مليون برميل يوميا مع حلول ديسمبر من العام الجاري وسط مطالبات من وزارة النفط والغاز بتخصيص 7 مليارات دينار من ميزانية هذا العام لقطاع النفط لتمكين الفرق الفنية من تحسين أداء الإنتاج.

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