الصحة: وصول 100 ألف لتر أكسجين سائل من مصر

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وصول ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل، التي تقدر بـ100 ألف لتر إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر، لحل مشكلة نقص الأكسجين بمراكز العزل، خاصة بالمنطقة الغربية.

وأشارت الوزارة، في إيجاز صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن الشحنة ستتوجه فورًا الى المناطق التي تعاني نقص الأكسجين، لافتة إلى أنه من المقرر دخول مزيد الشحنات سيتوالى بشكل يومي، ورفع معدلها خلال الأيام المقبلة.

ونوه البيان، إلى أن هذه الشحنة جاءت بناء على اتفاق وزير الصحة، د. علي الزناتي، ونظيرته المصرية د.هالة زايد بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل.