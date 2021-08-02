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لجنة مجابهة كورونا في صرمان تطالب بالإسراع بصيانة مصنع الأكسجين

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد المكتب الإعلامي للجنة مجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان أمس مؤتمرا صحفيا أوضح من خلاله معاناة أهالي البلدية في مواجهة الوباء، خاصة فيما يتعلق بتقصير الجهات المعنية في وزارة الصحة بصيانة وفتح مصنع الأكسجين الطبي داخل مستشفى صرمان التعليمي علاوة على النقص الحاصل في الكوادر الطبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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