لجنة مجابهة كورونا في صرمان تطالب بالإسراع بصيانة مصنع الأكسجين

عقد المكتب الإعلامي للجنة مجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان أمس مؤتمرا صحفيا أوضح من خلاله معاناة أهالي البلدية في مواجهة الوباء، خاصة فيما يتعلق بتقصير الجهات المعنية في وزارة الصحة بصيانة وفتح مصنع الأكسجين الطبي داخل مستشفى صرمان التعليمي علاوة على النقص الحاصل في الكوادر الطبية.

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