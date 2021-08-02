وصول ثاني شحنة أكسجين سائل للمنطقة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الليبية وصول ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل إلى المنطقة الغربية وتقدر ب 100000 لتر.

وأكدت وزارة الصحة وصول 100.000 لتر من الأكسجين السائل إلى المنطقة الغربية قادما من مصر مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها على المناطق التي تعاني من نقص الأكسجين.

ولفتت وزارة الصحة إلى توالي دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الأيام القادمة وذلك في إطار سعي وزارة الصحة لحل مشكلة الاكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الاكسجين.