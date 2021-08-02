الزناتي: انخفاض نسبة إصابات كورونا» من 68% إلى 24%

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي، الإثنين، انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» من 68% إلى 24% نتيجةً للتدابير الصحية والخطوات التي اتخدتها الحكومة، من فرض حظر جزئي وفرض التدابير الوقائية اللازمة.

وعقب وصول شحنة كبيرة من لقاح فايروس كورونا المستجد من نوع «سينوفارم» ، دعا الزناتي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الحكومة «المواطنين والمقيمين إلى التوجه للمراكز الصحية لأخد اللقاح لأنه السبيل الوحيد للحماية من هذا الفيروس».

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وأوضح الزناتي أن الوزارة فتحت 432 مركزا لتقديم التطعيم و اللقاح ضد فيروس كورونا في جميع مناطق ليييا، والقيام بحملات توعوية في عديد من المدن تؤكد على أهمية أخد التطعيم.

وفي أحدث حصيلة لإصابات الفيروس بالبلاد، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2892 إصابة بفيروس «كورونا» أمس الأحد،من بينهم 1306 حالة في طرابلس ومصراتة.

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