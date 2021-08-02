المشري لرئيس البرلمان التركي: أنا متضامن مع الجمهورية التركية ضد حرائق الغابات

أرسل رئيس مجلس الدولة خالد المشري، برقيةً لرئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب، يعلن فيها تضامن المجلس مع الجمهورية التركية في مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات بعدد من الولايات التركية.

وبحسب بيان المشري، قدم خالص التعازي في الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، رفقة النائب الثاني “صفوان الميسوري” ومقرر المجلس “سعيد كلا”، بوزير خارجية إيطاليا “لويجو دي مايو”، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المشري، تباحث الطرفان خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي، حيث بيّن الرئيس موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور و الانتخابات القادمة، وموقفه من القاعدة الدستورية، شريطة أن تكون منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذُّر الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

كما تطرّق المشري إلى ملف القوات الأجنبية وضرورة خروجها من البلاد، مشددا على مراعاة الأولويات والتفرقة بين القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون، وبين قوات المرتزقة غير الرسمية.