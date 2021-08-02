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المشري عن حرائق الغابات : نسأل الله أن يحفظ تركيا من كل مكروه وسوء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب رئيس مجلس الدولة الإستشاري ، الإخواني خالد المشري عن قلقه من الحرائق المستعرة في عدة مناطق تركية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة .

جاء ذلك في رسالة ارسلها المشري الى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب معربًا عن تضامنه الكامل مع تركيا في مواجهة ” المحنة ” .

وقال المشري الذي تقيم عائلته في إسطنبول ويتملك عقارات هناك : ” نبعث خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبًا سائلين الله الرحمة للضحايا وان يحفظ تركيا من كل سوء ومكروه ” .

يشار الى أن حرائق الغابات والأحراش قد توسعت في جنوب تركيا كما انها طالت لبنان وسوريا والجزائر وتونس وايطاليا واليونان ، إلا أن المشري اكتفى بارسال رسالته هذه إلى تركيا .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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