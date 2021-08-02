فلاي سكاي تواكب مليونا جرعة لقاح وأوكسجين من الإمارات إلى طرابلس ومصراتة

أعلنت شركة “فلاي سكاي” للشحن اليوم تنفيذها رحلات ناجحة لنقل شحنة لقاح ضخمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ليبيا عبر العاصمة طرابلس، ومعدات إلى مصراتة وقبلها إلى بنغازي، ضمن الاحتياجات الطارئة لمواجهة الوباء.

شحنة 2 أغسطس مليون و 200 الف جرعة من سينوفارم

ونشرت الشركة في تغريدات، نقلتها صحيفة المرصد الليبية، صورًا خلال تحميل الشحنة المغلقة بإحكام في صناديق مبردة على متن طائرتها عملاقة الشحن “إليوشن 76” من الإمارات إلى مطار معيتيقة، وعلى متنها مليون و200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، معربة عن افتخارها بالمشاركة في الجهود العالمية لمكافحة الوباء.

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شحن اللقاح الى طرابلس من الامارات

كما نشرت الشركة صورًا لعملية نقل ناجحة أخرى تمثلت في مصانع أكسجين شُحنت أيضًا يوم أمس من دولة الإمارات إلى مدينة مصراتة، التي سجلت أعلى معدل إصابات بعد العاصمة طرابلس في ظل النقص الشديد التي تواجهه مختلف مراكز العزل في إمدادات غاز الأكسجين.

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شحن الاوكسجين الى مصراتة من الامارات

وكانت الشركة قد نفذت أيضًا رحلة لنقل شحنة من لقاح “سبوتنيك” من الإمارات إلى بنغازي يوم 2 مايو .

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خط سير الرحلات من الامارات إلى طرابلس ومصراتة

في حين زعمت وسائل إعلام “إخوانية” تتبعت الرحلة يومها بأنها كانت تنقل أسلحة وهو مانفته الشركة ونشرت صور لعملية نقل اللقاح .

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شحن اللقاح الى بنغازي من الامارات

وباشرت ” سكاي فلاي ” نقل جرعات اللقاح إلى ليبيا منذ 4/4 الماضي عندما نقلت قرابة نصف مليون جرعة إلى طرابلس من الإمارات من ضمنها صناديق التبريد للنقل الداخلي مطالبة احد المدونين الأجانب المتخصصين في متابعة الشأن الليبي بالتوقف عن نشر الأخبار الخاطئة عنها.

شحنة 4 أبريل لنقل لقاح سبوتنيك خلال شحنها من الإمارات إلى طرابلس

ومن المفترض أن تصل 800 ألف جرعة أخرى من “سينوفارم” إلى طرابلس يوم الغد، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات الواصلة من الإمارات إلى ليبيا قرابة 3 ملايين جرعة منوعة؛ إضافة لعدد آخر مقدم من مبادرة “كوفاكس” التابعة للأمم المتحدة.

هذا وأعلن وزير الصحة علي الزناتي الذي كان في استقبال الشحنة اليوم بمطار معيتيقة رفقة الدبيية أن الوزارة ستفتح 432 مركز تطعيم جديد على مستوى ليبيا، لتوسعة حملة التطعيم؛ مشيدًا بجهود “رئيس الحكومة المبذولة بشكل شخصي مع الدول الصديقة لجلب اللقاحات”.

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