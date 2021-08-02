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المشري عن حرائق الغابات: نسأل الله أن يحفظ تركيا من كل مكروه وسوء

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 أعرب رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، الإخواني خالد المشري عن قلقه من الحرائق المستعرة في عدة مناطق تركية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة .

جاء ذلك في رسالة أرسلها المشري الى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب معربًا عن تضامنه الكامل مع تركيا في مواجهة ” المحنة ” .

وقال

المشري الذي تقيم عائلته في إسطنبول ويتملك عقارات هناك، قال: ”نبعث خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبًا سائلين الله الرحمة للضحايا وان يحفظ تركيا من كل سوء ومكروه ” .

يشار الى أن حرائق الغابات والأحراش قد توسعت في جنوب تركيا كما انها طالت لبنان وسوريا والجزائر وتونس وايطاليا واليونان ، إلا أن المشري اكتفى بارسال رسالته هذه إلى تركيا .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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