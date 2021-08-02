المشري عن حرائق الغابات: نسأل الله أن يحفظ تركيا من كل مكروه وسوء

أعرب رئيس ما يسمى “مجلس الدولة”، الإخواني خالد المشري عن قلقه من الحرائق المستعرة في عدة مناطق تركية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة .

جاء ذلك في رسالة أرسلها المشري الى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب معربًا عن تضامنه الكامل مع تركيا في مواجهة ” المحنة ” .

وقال

المشري الذي تقيم عائلته في إسطنبول ويتملك عقارات هناك، قال: ”نبعث خالص التعازي والمواساة للجمهورية التركية قيادة وشعبًا سائلين الله الرحمة للضحايا وان يحفظ تركيا من كل سوء ومكروه ” .

يشار الى أن حرائق الغابات والأحراش قد توسعت في جنوب تركيا كما انها طالت لبنان وسوريا والجزائر وتونس وايطاليا واليونان ، إلا أن المشري اكتفى بارسال رسالته هذه إلى تركيا .

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