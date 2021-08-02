صحفي ليبي يكشف الحقيقة التي أخفاها اللافي بشأن مصدر لقاح “سينوفارم” الصيني الذي نسبه للدبيبة

كشف الصحفي الليبي محمود المصراتي، اليوم الإثنين، كذب وتدليس وزير الدولة للشؤون السياسية ومدير قناة فبراير وسلام والنبأ الداعمات للجماعات الإرهابية وليد اللافي.

المصراتي، وفي تدوينة له بفيسبوك، قال: “الصبي الكاذب وليد اللافي يسرب لذبابه الإلكتروني و منصاته بأن 2 مليون جرعة لقاح سينوفارم التي وصلت اليوم لطرابلس جلبها الدبيبة بجهوده العظيمة مع الصين العظمى”.

وتابع: “اليوم حساب شركة الشحن القرغيزية (فلاي سكاي) نشر صور خلال شحن الكمية من الإمارات و نقلها اليوم لطرابلس مع رحلة يوم أمس لنقل مصانع أوكسجين من الإمارات جوًا الى مطار مصراتة”.

فلاي سكاي تواكب مليونا جرعة لقاح وأوكسجين من الإمارات إلى طرابلس ومصراتة

وأضاف: “اللافي و ذبابه لم يكتفو بالتضليل وخلق الانجازات الوهمية فحسب و اعادة ترديد اكاذيب الدبيية بأنها مشتراة بالمال و ان تركيا الوحيدة التي قدمت لهم 150 الف جرعة مجانية ، بل انهم كانو قد اتهمو نفس الطائرة بنقل السلاح الى بنغازي من الامارات يوم 2 مايو بينما كانت تنقل شحنة من لقاح سبوتنيك الى بنغازي متناسين ان نفس الطائرة كانت قد نقلت شحنة من سبوتنيك الى طرابلس قبلها في 4 ابريل ليبلغ الاجمالي المقدم من الامارات قرابة 2.7 مليون جرعة”.

وتابع: “من حقكم الصمت لإخفاء المصدر الذي مد لكم العون خوفًا من حليفكم الـدجـال الصادق بن عبدالرحمن وحلفه الزندقي ومن حقكم وضع الكلام في فم وزير الصحة لتكراره على مسامعنا، لكن ليس من حقكم المتاجرة سياسيا بهذا الموضوع والتلاعب به كإنجاز ضخم من إنجازات رئيس حكومتكم الذي تزعمون من جهة انه يشتري و من جهة اخرى إنه مكبل بحرمانه من الميزانية !”.

وأضاف: “بالمناسبة، أنا تلقيت جرعتين من لقاح سينوفارم منذ مدة رغم ظروفي الصحية المعلومة لكم ولم يسبب لي اي مضاعفات او أعراض و أعتقد إنه وفر لي الحماية إن شاء الله و بذلك انصحكم به، لكن السؤال .. متى سيتوقف هؤلاء المتأسلمين عن فجورهم والمتاجرة بكل شيء بعد متاجرتهم بالدين ؟”.

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