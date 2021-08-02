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زلة.. مصنع خياطة جديد يوفر 27 فرصة عمل للنساء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة زلة ببلدية الجفرة مراسم توقيع عقد مشروع “مصنع الواحة للخياطة والتطريز”، بين جمعية الجيل الرابع لحقوق الانسان و المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و من إشراف منظمة ACTED الدولية.

ووفقاً لمنصة “057” الإعلامية، يأتي هذا المشروع في إطار التعاون الدولي لجمعية الجيل الرابع لحقوق الإنسان لتنفيذ الخطة الاستراتيجيه لسنة 2021 و لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويستهدف هذا المشروع حوالي 27سيدة أعمال داخل مدينة زلة، لتعزيز دور المرأه داخل المجتمع و مشاركة المرأه في التنمية الاقتصادية لمدينة زلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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