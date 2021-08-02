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الدبيبة يبحث مع الكبير معالجة تداعيات إغلاق المقاصة على المصارف

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير .

وبحسب بيان للحكومة فقد جاء الإجتماع لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية وتم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية ، فيما لم يكشف البيان عن توصل لاتفاق حول فتحها .

كما تم الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع وتطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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