الدبيبة يبحث مع الكبير معالجة تداعيات إغلاق المقاصة على المصارف

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا ظهر اليوم بديوان مجلس الوزراء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته الصديق الكبير .

وبحسب بيان للحكومة فقد جاء الإجتماع لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية وتم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية ، فيما لم يكشف البيان عن توصل لاتفاق حول فتحها .

كما تم الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع وتطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.

المرصد – متابعات

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