متمسكاً بالمرتزقة السوريين والقوات التركية المحتلة.. المشري يلتقي دي مايو

التقى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” والقيادي بجماعة الإخوان خالد المشري، بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان المشري، تباحث الطرفان خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي، حيث بيّن المشري “موقف المجلس من الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة، وموقفه من القاعدة الدستورية، شريطة أن تكون منطقية ولا يتم الأخذ بها إلا عند تعذُّر الاستفتاء على الدستور، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”، بحسب زعمه.

كما تطرّق المشري إلى “ملف القوات الأجنبية وضرورة خروجها من البلاد”، مشددا على “مراعاة الأولويات والتفرقة بين القوات التي جاءت بشكل رسمي وبناء على اتفاقية تعاون، وبين قوات المرتزقة غير الرسمية، بحسب زعمه.

من جهته أبدى الوزير “ترحيبه بالتطورات الأخيرة في البلاد ولاسيما فتح الطريق الساحلي وتصويت مجلس الأمن على قراره الأخير”، بحسب زعمه.

وفي ختام اللقاء أعرب المشري “عن أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً المساعي الرامية لتطوير العلاقات الدبلوماسية، بحسب زعمه.

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