الدبيبه والكبير يتفقان على صرف علاوة الزوجة والأبناء هذا الأسبوع

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبه والكبير اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة المقاصة المصرفية، وتم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة تداعيات المشكلة على المصارف التجارية بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على الشروع في صرف علاوة الزوجة والأبناء خلال هذا الأسبوع كما تطرق الاجتماع إلى خطة الحكومة لرفع مرتبات المتقاعدين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك قبل نهاية العام الحالي.