أبو جناح و 5 وزراء يتفقون على تشكيل لجان فرعية بالجنوب لمعرفة احتياجات القطاعات

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح ، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لزيارة مدينة مرزق، بحضور كلاً من وزير الصحة ، ووزير النفط ،ووزير المواصلات ،ووزير الرياضة ،ووزير التربية والتعليم.

استعرض الاجتماع الآلية التي ستعمل بها اللجنة للوصول إلى النتائج التي شكلت من أجلها ،ومناقشة الوضع الامني في المنطقة، كما تم الاتفاق في الاجتماع على تشكيل لجان فرعية من منطقة الجنوب لموافاة اللجنة الوزارية باحتياجات القطاعات الفعلية ،وتجميع البيانات المطلوبة لأعداد قاعدة بيانات والتي من خلالها ستعمل اللجنة الوزارية لمعالجتها وحلحلتها.

من جانبه أكد المهندس رمضان أبوجناح، على أن معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة والتي منها مدينة مرزق، وأنه يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة.