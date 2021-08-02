وزير الصحة يبحث مع سفير مالطا ملف التطعيمات

بحث وزير الصحة على الزناتى اليوم الاثنين مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبا الخطط والبرامج الخاصة بملف مجابهة جائحة كورونا المستجد وملف التطعيمات.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الصحة استعراض مجالات التعاون الصحى بين الجانبين المتمثل في الإستفادة من برامج التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة؛ وخاصة فيما يخص التمريض المتخصص، وتبادل الزيارات الفنية وتؤامة المراكز الطبية والمستشفيات.

وأكد الجانب المالطى على استعداده لتقديم كافة الجهود وتسخيرها للتعاون في المجال الصحي، وخاصة ملف مجابهة جائحة كورونا كما تقدم الجانب المالطى بدعوة لوزير الصحة الليبي لزيارة مالطا، والاطلاع على النظام الصحي خلال الفترة القادمة.