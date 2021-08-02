مؤسسة النفط تناقش عراقيل وتحديات الشركات النفطية وتأثيرها على الإنتاج

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط العراقيل والتحديات التي تواجه عمل عدد من الشركات الوطنية وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات، معلنة عن ارتفاع إنتاج شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» من الخام إلى رقم قياسي للمرة الأولى منذ العام 2012.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رؤساء شركات الخليج العربي للنفط المكلف، أشرف العبار، وسرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى, ورئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط رجب عبد الصادق، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد العماري وأبوالقاسم شنقير.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة عمل الشركات النفطية التابعة لها وحرص مجلس الإدارة الدائم على الاستمرار في تطوير الحقول النفطية والعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن الاجتماع استعرض النشاط العام للشركات، ومناقشة سير عملها، والتحديات التي تواجهها، وكيفية تحسين أدائها في المستقبل. وكذلك العراقيل والتحديات التي تواجه الشركات وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج في ظل تأخر الميزانيات.

إنتاج قياسي لشركة الخليج العربي للنفط للمرة الأولى من العام 2012

وأشاد صنع الله في بداية الاجتماع بجهود رؤساء الشركات الحاضرة والعاملين بها، ومساعيهم الدائمة في زيادة معدّلات الإنتاج، في ظل الضغوطات التي يواجهها قطاع النفط، مؤكدًا أنه «برغم من وجود كل هذه الضغوطات إلا أن قطاع النفط لايزال جسمًا واحدًا».

وخص صنع الله «بالحديث والثناء جهود كل العاملين في شركة الخليج العربي للنفط لما حققته من ارتفاع ملموس في إنتاجها، حيث بلغ معدل انتاجها إلى 316 برميل في اليوم، وهو يعد رقمًا قياسياً لم تصله الشركة منذ عام 2012» وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته أعرب رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار عن امتنانه لدعم المؤسسة المستمر للشركة، منبها إلى ضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة لانجاز كافة المشاريع المخطط لها والتي تحافظ على معدلات الانتاج وزيادتها.

كما قدّم رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، خلال الاجتماع شرحاً وافياً عن أعمال الشركة والمشاكل والصعوبات التي تحول دون تحقيق حزمة من أهداف الشركة ومشاريعها المستقبلية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله أعطى توجيهاته إلى بذل المزيد من العناية للعاملين بالشركات وضرورة تحفيز العناصر المتميزة، مشيرة إلى أن رؤساء لجان الإدارة الحاضرين أكدوا من جانبهم على سعيهم المتواصل وحرصهم على إزالة كل الصعاب، من أجل ضمان استمرار الإنتاج النفطي.

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