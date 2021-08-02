نائب حركة المستقبل الليبية تشارك في المؤتمر النسائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

02 August, 2021

شاركت الدكتورة رابحة الفارسي نائب رئيس حركة المستقبل الليبية وعضو شبكة المرأة الليبية لدعم السلام، في فعاليات المؤتمر النسائي الثانى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي انتظمت أعماله فى العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من يوليو تحت شعار بالوحدة النسائية سنحقق الثورة والديمقراطية، وبتنظيم من رابطة جين النسائية والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وبمشاركة مائة شخصية نسائية من تونس الجزائر المغرب فلسطين الأردن اليمن سوريا شمال سوريا العراق السودان كردستان أفغانستان تركيا وايران وعدد من الدول الاخرى ,

وأدارت الدكتورة رابحة الفارسي جلسة العمل الثالثة، والتى عقدت بعنوان استراتيجيات العمل، حيث تحدثت الفارسي في مستهل الجلسة عن تجربة النساء النضالية في ليبيا، وقالت “اتفقنا كنساء ليبيات بأن تكون قضيتنا المشتركة هي الوطن لم تعد قضية العنف القائمة على النوع الاجتماعي هي الأساس، على الرغم من الاختلافات فيما بيننا ولكننا اتفقنا كنساء على نقاط وأهداف موحدة وهي عودة الوطن”وأشارت إلى أن المعاناة التي عاشتها المرأة في ليبيا، عاشتها أيضاً المرأة السورية والفلسطينية والتونسية واليمنية والكردية بل وكل النساء في كل الدول العربية ، واعتبرت أن المشرع الليبي أنصف المرأة ولكن المشكلة كانت بالذهنية والموروث الثقافي.