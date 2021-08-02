بعد غياب .. وزيرة الخارجية تعود لعملها في طرابلس وتستقبل نظيرها الإيطالي

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش نظيرها الايطالي لويجي دي مايو وذلك بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين الموافق 02 أغسطس 2021 .

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الايطالية الى ليبيا في اطار دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات وفقًا لبيان الخارجية الليبية .

وأضاف البيان : ” تم مناقشة متابعة التنسيق بين البلدين في عديد الملفات وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الهجرة غير الشرعية ، والإرهاب ، والجريمة المنظمة ، وأمن الحدود ، وكذلك التعاون بين البلدين في المجالات كافة ”

ومن المنتظر أن يقوم دي مايو خلال هذه الزيارة بافتتاح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي ، وفقًا لبيان الخارجية .

ويأتي هذا الظهور لوزيرة الخارجية هو الأول منذ أكثر من شهر عقب غيابها المفاجئ الذي أثار تساؤلات الرأي العام واشاعات خصوم المنقوش تارة عن زواجها وتارة فرارها ، إلا أن المرصد علمت من مصادرها بأنها كانت في إجازة عائلية وترتيب بعض الأمور التي تخص أبنائها ومدارسهم كما انها كانت وفق المصادر بحاجة للابتعاد عن بعض الضغوط التي تمارس عليها من أجل تعيينات لأشخاص غير ذو كفاءة .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية