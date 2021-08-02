شحنة بـــ 100 ألف لتر من الأكسجين السائل تصل للمنطقة الغربية

أعلنت وزارة الصحة عن وصول ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل تقدر بــــ 100000 لتر إلى المنطقة الغربية، في إطار سعي الوزارة لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الأكسجين.

وقالت الوزارة في منشور على منصاتها الإعلامية إن الشحنة الثانية التي سبقتها أولى جاءت بناء على اتفاق وزير الصحة الدكتور علي الزناتي مع وزيرة الصحة المصرية بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل .

الشحنة التي وصلت ظهر اليوم الاثنين قادمة من مصر فيما سيتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الأيام المقبلة وسيتم توجيهها فوراً إلى المناطق التي تعاني من نقص الاكسجين- حسب ما خلصت إليه إدارة الإعلام بوزارة الصحة.

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