المغربي: يجب النظر في قضايا وجود قوات الاحتلال وقبول نتائج الانتخابات وتوزيع الدوائر

أشار عضو مجلس النواب إدريس المغربي إلى تأثير قضية وجود قوات الاحتلال والمرتزقة في البلاد على الانتخابات القادمة

كما تحدث المغربي عن قضية أخرى وهي القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية في ظل وجود المجموعات المسلحة والمليشيات، موضحا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اندلاع حرب في حال رفضت بعض الأطراف القبول بالنتائج.

وتطرق المغربي إلى قضية الدوائر الانتخابية ورفض الدائرة المرشح عنها لمقترح المفوضية العليا للانتخابات حول عدد المقاعد الممنوحة لكل مدينة او منطقة.

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