العدولي يستعرض انجازات الغرفة الأمنية المشتركة لشهر يوليو

استعرض المتحدث باسم وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نائب ضابط عوض العدولي عمل الغرفة الامنية المشتركة لشهر يوليو من قضايا نيابية وجرائم قتل ومخدرات ومصانع خمور ومخالفات مرورية بالغ أجمالي عددها ما يقارب عن 6584.

وأشار العدولي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن القرارات الصادرة التي تعمل عليها الغرفة المشتركة منها ضبط الباعة المتجولين، ومخالفة اصحاب معارض السيارات التي تستغل الفضاء العام، مؤكداً “أخلاء موقع توزيع أسطوانات غاز طهي وتسليمه لشركة لبريقة لتسويق النفط لإعادة تشغيله كموزع أسطوانات بسعرها السابق بقيمة 2 دينار”، على حد قوله.

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