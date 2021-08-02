صنع الله: قطاع النفط لازال جسما واحدا رغم الضغوطات

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنه رغم كل الضغوطات فإن قطاع النفط لايزال جسما واحدا.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله اليوم الإثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس بحضور عضوي مجلس الإدارة ابوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري، بكل من رئيس لجنة الإدارة المكلّف بشركة الخليج العربي للنفط أشرف العبار، ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى ورئيس لجنة الملاك بشركة الواحة للنفط رجب عبد الصادق بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صنع الله أنه برغم كل الضغوطات إلا أن قطاع النفط لايزال جسمًا واحدًا مشيرا إلى أن شركة الخليج العربي حققت ارتفاعاً ملموسًا في إنتاجها، حيث بلغ معدل انتاجها 316 برميل في اليوم، وهو يعد رقمًا قياسياً لم تصله الشركة منذ عام 2012.

من جهته أعرب رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي عن امتنانه لدعم المؤسسة المستمر للشركة منبها إلى ضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة لإنجاز كافة المشاريع المخطط لها والتي تحافظ على معدلات الانتاج وزيادتها .

وقدّم رئيس مجلس إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، شرحاً وافياً عن أعمال الشركة والمشاكل والصعوبات التي تحول دون تحقيق حزمة من أهداف الشركة ومشاريعها المستقبلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للشركات، ومناقشة سير عملها، والتحديات التي تواجهها ، وكيفية تحسين أدائها في المستقبل وناقش المجتمعون العراقيل والتحديات التي تواجه الشركات وتأثيرها على سير عمليات الإنتاج، في ظل تأخر الميزانيات، مؤكدين سعيهم المتواصل وحرصهم على إزالة كل الصعاب، من أجل ضمان إستمرار الإنتاج النفطي.