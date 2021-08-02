عقيلة صالح ودي مايو يبحثان التطورات السياسية في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو آخر المستجدات والتطورات السياسية في ليبيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك».

ووصل دي مايو إلى مدينة طبرق بعد ظهر اليوم، حيث كان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل.

وهذه هي الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا خلال العام الجاري، والتي بدأت من العاصمة طرابلس حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي وعضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كما التقى في بنغازي قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

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وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن زيارة دي مايو إلى ليبيا تهدف لمواصلة الحوار مع الفاعلين الرئيسيين حول عملية الاستقرار والانتقال التي تقودها الأمم المتحدة وتدعمها إيطاليا بعزم وتتطلع لالتزام متجدد من جميع الأطراف المحلية لتعزيز التقدم نحو الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار واعتماد الميزانية والمصالحة الوطنية.

وأضافت الوزارة أن مناقشات دي مايو والمسؤولين الليبيين تركز أيضا على الجهود المشتركة لإعادة إطلاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات (البنية التحتية، الطاقة، النقل) في ضوء نتائج منتدى الأعمال في فارنيسينا يوم 31 مايو الذي حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ومبادرات وآفاق التعاون في مجالات الهجرة والصحة والثقافة.

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