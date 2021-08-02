“بلدي غريان” يعلن وصول 13 ألف جرعة ويحدد الثلاثاء بدء التطعيم ضد كورونا

‏أكد المجلس البلدي غريان وصول شحنة قوامها 13 ألف جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا من اللقاح الروسي إلى مدينة غريان “الجرعة الأولي” وتم تخزين الشحنة داخل الثلاجات المخصصة للقاحات داخل مبني العيادة المجمعة.

ونوهت بلدية غريان بأن موعد التطعيم يبدأ يوم غد الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحًا إلي 5:00 مساءً و لمدة تستمر حتى نفاذ التطعيمات بالصالة المغطاة في المدينة الرياضية لما يتطلبه التطعيم من شروط حفظ وتعامل خاصة- حسب ما أوضحه المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غريان في منشور على منصته الإعلامية.

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