اللافي: اعتماد ثلاثة مسارات لإنجاز الانتخابات

أكد رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدعم الانتخابات وزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية وليد اللافي اعتماد اللجنة الحكومية لثلاثة مسارات متوازية تسير وفقها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق المسؤوليات المناطة بها لإنجاز الانتخابات.

وبين اللافي خلال لقائه اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن المسار الأول لإنجاز الانتخابات يتعلق بالتوعية وتشجيع المواطنين على التسجيل بسجلات الناخبين، والمشاركة الواسعة بالانتخابات أما المسار الثاني فيرتبط بتوسيع مشاركة المرأة والشباب السياسية وانخراطهم بشكل مكثف في العملية الانتخابية بينما يتمثل المسار الثالث في الجانب الإعلامي، حيث أقرت اللجنة تأسيس المركز الإعلامي لدعم الانتخابات الوطنية.

وأكد اللافي التواصل المستمر بين اللجنة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والخطوات المقبلة التي سيتم تنفيذها من قبل اللجنة.

ووجه الدبيبه تعليماته بضرورة التركيز على دعم فئتي الشباب والمرأة لتكونا مساهمتين بفاعلية في المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحضر لقاء الدبيبه واللافي وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.