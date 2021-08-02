“عون” يبحث مع شركة “شِل” مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون رفقة مسؤولي شركة شل العالمية التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماع موسع

عقد في مدينة طرابلس -اليوم الاثنين- التعاون في مجال الطاقة .

وتطرق عون خلال الاجتماع الذي حضره مستشارو الجانبين إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة لما تملكه شركة “شل” من خبرات وتجارب واسعة ناجحة في عدة دول إلى جانب ذلك ناقش وزير النفط دور شركة شل في تحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في الامتيازات.

استعرض الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت، نشاط قطاع النفط والغاز في ليبيا، فيما ناقش محمد عون قبل أسبوع أوجه التعاون المشترك مع مجلس سياسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية.

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