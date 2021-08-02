ليبيا الان

“عون” يبحث مع شركة “شِل” مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير النفط والغاز محمد عون رفقة مسؤولي شركة شل العالمية التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماع موسع

عقد في مدينة طرابلس -اليوم الاثنين- التعاون في مجال الطاقة .

وتطرق عون خلال الاجتماع الذي حضره مستشارو الجانبين إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة لما تملكه شركة “شل” من خبرات وتجارب واسعة ناجحة في عدة دول إلى جانب ذلك ناقش وزير النفط دور شركة شل في تحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في الامتيازات.

استعرض الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت، نشاط قطاع النفط والغاز في ليبيا، فيما ناقش محمد عون قبل أسبوع أوجه التعاون المشترك مع مجلس سياسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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