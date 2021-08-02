مستشار قانوني يعلق على حكم محكمة النقض المصرية لصالح شركة الخرافي بتغريم ليبيا مليار دولار

ليبيا – علق المحامي والمستشار القانوني المصري وائل أنور بندق على حكم محكمة النقض المصرية لصالح شركة الخرافي الكويتية وتغريم ليبيا مليار دولار.

بندق قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن قضية ضخمة كهذه ممتدة لسنوات طوال حسمتها المحكمة في أسطر قليلة موجزة إيجازًا مخلًّا، كما تأخر نشره كثيرًا على غير المعتاد، وهو ما أثار الدهشه. بحسب قوله.

وأضاف: “صدر الحكم في ذات يوم الجلسة المحدد لاستمرار المرافعات، وتأخر نشره، ثم خرج في سطور في حين توقع الجميع صفحات مطولة، كان ينبغي على محكمة النقض أن تتصدّى وتوضّح أسباب البطلان وأن تردّ على دفوع الدولة الليبية، وهو ما لم يحدث”.

كما تابع: “وعلى الرغم من كل ذلك يبقى الأمر الواقع أنه قد قضي الأمر بشأن تلك الصفحة من صفحات النزاع بين شركة الخرافي وليبيا؛ حيث كسبت شركة الخرافي وكسبت الرأسمالية، ووقفت الدولة الليبية بين مطرقة السلطات الإدارية الفاشلة التي تعاقدت مع الخرافي وأدارت الملف الاستثماري، وسندان التحكيم الباطش المعبر في أغلب الأحيان عن الآليات الإجرائية للرأسمالية العالمية المعاصرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية