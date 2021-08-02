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أبو الغيط ولعمامرة يؤكدان على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الأحد مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر  مستجدات الأزمة الليبية.

مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أشار إلى أن أبو الغيط ولعمامرة تبادلا وجهات النظر حول الأزمة الليبية، حيث تطابقت وجهات نظرهما بشأن الدور المهم والأساسي لدول الجوار الليبي في التعامل مع هذه الأزمة ومعالجة تبعاتها.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تولد عن مسار برلين واجتماع برلين 2 والاجتماعات المختلفة لترتيب أوضاع البيت الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • العرب العاربةـ والله ما يجي من وراكم الا الفساد والخراب ـ سواء مصر والجزائر أو السعودية والسودان وتونس .أو الأردن والشام وففلسطين عباس أو قطر.. السبب الرئيسي في الفساد داخل الدول هو تدخلاتهم المقيتة وسرقة جهود الليبيين بأجندات صهيونية.. وما يبوا ليبيا تقوملها قائمة .. والوقت أتبث ذلك ..!!!

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