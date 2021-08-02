اجتماع لبحث استئناف نشاط شركة شل في ليبيا

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة شل للاستكشاف اليوم الاثنين إمكانية استئناف نشاط الشركة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة بمدينة طرابلس بوفد شركة شل للاستكشاف

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية مساهمة شركة شل في تطوير الحقول بليبيا وكذلك زيادة نشاطها في التسويق وتطوير المصافي

وأكد صنع الله عمق العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شل كأحد كبرى الشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج كما رحب بفتح باب التعاون مجددا مع الشركة وذلك بالتواصل مع الإدارت المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية التعاون في تطوير بعض القطع الاستكشافية واستكشاف بعض القطع الأخرى والمساهمة في الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا ونقل الخبرات وتنمية المواراد البشرية وتطوير المصافي ومشاريع الطاقة المتجددة ومساعدة ليبيا في مشاريع زيادة القدرة التخزينية لخزانات النفط وغيرها من المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى تنفيذ برامج التنمية المكانية.

وبين صنع الله أن الوضع أصبح أفضل حالا الآن في ليبيا بوجود حكومة وحدة وطنية والظروف مهيئة لعودة نشاط الشركة خصوصا وأن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.

وعبر مسؤولو شركة شل عن سعادتهم بهذه الزيارة ولقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في بادرة لعودة نشاط الشركة في ليبيا من جديد مؤكدين أن ليبيا تعد سوق واعدة ومن أهم البلدان التي تتطلع الشركة لأن تفتح باب الشراكة معها عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري ومثل وفد شركة شل كل من مدير فرع الشركة بليبيا أحمد عون ومدير الشركة للشرق الاوسط وشمال افريقيا رضا صري والمسؤول عن قطاع عن التصنيع جاد توزني والمسؤول عن قطاع التسويق فريديرك زويكس بحضور مستشاري رئيس مجلس الإدارة بشير قريعة وخليفة عبد الصادق ومدير إدارة تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي نعيمة صواني ومدير إدارة الاستكشاف عبدالمنعم بطيخ ومدير إدارة الاستثمارفتحي مادي.