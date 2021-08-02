منظمة حقوقية تستنكر استهداف شبكات خطوط منظومة النهر الصناعي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن إدانتها واستنكارها الشديد حيال العمليات الإجرامية التخريبية التي تستهدف شبكات ومحطات وخطوط منظومة النهر الصناعي، والتي كان آخرها التفجير بعبوة ناسفة للمحطة 353 بمنظومة جبل الحساونة – سهل الجفارة ، التي وقعت مساء يوم الخميس الماضي 29_يوليو ، وما ترتب عليها من إنقطاع للإمدادات المائية لمدن بني وليد ومصراتة والخمس وزليتن ، ومناطق أخرى محيطة بها.

وقالت في بيان”عندما يتم قطع إمدادات المياه للسكان ، يضطر السكان والمرضي والنساء و الأطفال في كثير من الأحيان إلى الإعتماد على مصادر غير آمنة وغير صالحة للشرب ، وهو ما من شأنه أن يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض ، خاصة عند المرضي والنساء و الأطفال الصغار ، بالإضافة إلى إنقطاع التيار الكهربائي الحاد وإنتشار وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة ، فإن الضرر المستمر لنظام المياه يهدد مستويات الصحة العامة للمجتمع والنظافة بين السكان ويعرض حياتهم للخطر ، ويزيد من خطر إنتشار الأوبئة وانتشار الأمراض الأخرى المعدية ، إن الضرر المتعمد والعشوائي لشبكات وخطوط ومحطات المياه والصرف الصحي – وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها – هو إنتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان والمواطنة الأساسية ، حيث تعد إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب حق أساسي من حقوق الإنسان : كما أنها إلى جانب الانتفاع بالمرافق الصحية. تعد عاملاً بدفع عجلة التنمية إلى الأمام”.

وأكد ت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قلقها إزاء التدهور الأمن القومي المائي لليبيا حيث يواجه أكثر من 4 ملايين شخص من السكان مشاكل مائية متعددة، ناهيك عن مشاكل الانقطاعات المتكرره للمياه جراء العمليات التخريبية التي تستهدف مشروع النهار الصناعي .

وحذر ت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من التداعيات والآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب علي قطع إمدادات المياه ، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها المواطنين .