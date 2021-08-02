«المنقوش» تبحث مع اللواء «التميمي» آلية إخراج المرتزقة وحل الجماعات المسلحة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع مدير مكتب قائد قوات القيادة العامة عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اللواء خيري التميمي “سبل وآلية إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن، وحلّ الجماعات المُسلحة”.

وذكر حساب “القيادة العامة” على «فيسبوك» أن “لقاء المنقوش والتميمي الذي عقد بمقرها في منطقة الرجمة جرى خلاله الحديث عن عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي أعلنت الجمعة فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد”.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة المنقوش إلى مقر القيادة العامة، تأتي في إطار مرافقتها لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي التقى المشير خليفة حفتر مساء الإثنين وبحث معه المستجدات المتعلقة بالملف الليبي على المستوى الدولي.

وكانت “المنقوش” قد استقبلت وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح الإثنين بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس في مستهل زيارته إلى ليبيا.