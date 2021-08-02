«صنع الله» لـ«شركة شل»: الوضع في ليبيا أصبح أفضل في ظل وجود حكومة الدبيبة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة بمدينة طرابلس، بوفد شركة شل للاستكشاف.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري، ومثل وفد شركة شل، أحمد عون، مدير فرع الشركة بليبيا ورضا صري مدير الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجاد توزني المسؤول عن قطاع عن التصنيع وفريديرك زويكس المسؤول عن قطاع التسويق.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة إمكانية مساهمة شركة شل في المساهمة في تطوير الحقول بليبيا وكذلك زيادة نشاطها في التسويق وتطوير المصافي.

ومن جانبه، رحب مصطفى صنع الله، بوفد الشركة في مدينة طرابلس، مؤكدا عمق العلاقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة شل كأحد كبرى الشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج.

كما رحب “صنع الله بفتح” باب التعاون مجددا مع الشركة وذلك بالتواصل مع الإدارت المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية التعاون في تطوير بعض القطع الاستكشافية واستكشاف بعض القطع الأخرى والمساهمة في الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا ونقل الخبرات وتنمية المواراد البشرية وتطوير المصافي ومشاريع الطاقة المتجددة ومساعدتنا في مشروعات زيادة القدرة التخزينية لخزانات النفط وغيرها من المشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى تنفيذ برامج التنمية المكانية.

وأوضح “صنع الله” أن الوضع أصبح أفضل حالا الآن في ليبيا بوجود حكومة وحدة وطنية والظروف مهيئة لعودة نشاط الشركة خصوصا وأن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال .

وعبر مسؤولو شركة شل، عن سعادتهم بهذه الزيارة ولقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في بادرة لعودة نشاط الشركة في ليبيا من جديد، مؤكدين أن ليبيا تعد سوق واعدة ومن أهم البلدان التي تتطلع الشركة لأن تفتح باب الشراكة معها عبر المؤسسة الوطنية للنفط على حد زعم البيان.