مؤسسة النفط تبحث مساهمة «شل» في تطوير الحقول والمصافي وزيادة نشاطها بالتسويق

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، إمكانية مساهمة شركة «شل» في تطوير الحقول والمصافي وكذلك زيادة نشاطها في تسويق الخام الليبي، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله ومسؤولي الشركة العالمية للنفط بمقر المؤسسة في طرابلس.

وضم وفد شركة «شل» للاستكشاف الذي شارك في الاجتماع كل من مدير فرع الشركة بليبيا أحمد عون ومدير الشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رضا صري، والمسؤول عن قطاع عن التصنيع جاد توزني، والمسؤول عن قطاع التسويق فريديرك زويكس.

كما حضر الاجتماع من جانب المؤسسة كل من عضوي مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد العماري, ومستشار رئيس مجلس الإدارة بشير قريعة، ومستشار مجلس الإدارة خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي نعيمة صواني، ومدير إدارة الاستكشاف عبدالمنعم بطيخ، ومدير إدارة الاستثمار فتحي مادي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحته على «فيسبوك» إن صنع الله رحب خلال الاجتماع بفتح باب التعاون مجددا مع شركة شل كأحد كبرى الشركات العالمية في مجال الاستكشاف والإنتاج، مؤكدا على عمق العلاقة بين المؤسسة والشركة العالمية.

وأبدى صنع الله ترحيبه بالتواصل بين الشركة والإدارات المختصة بالمؤسسة لإمكانية التعاون في تطوير بعض القطع الاستكشافية واستكشاف بعض القطع الأخرى والمساهمة في الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز في ليبيا ونقل الخبرات وتنمية الموارد البشرية وتطوير المصافي ومشاريع الطاقة المتجددة والمساعدة في مشاريع زيادة القدرة التخزينية لخزانات النفط وغيرها من المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى تنفيذ برامج التنمية المكانية.

وقال صنع الله إن «الوضع أصبح أفضل حالا الآن في ليبيا بوجود حكومة وحدة وطنية»، مؤكدا أن «الظروف مهيأة لعودة نشاط الشركة خصوصا وأن الشركة تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال».

وأضافت المؤسسة أن مسؤولي شركة «شل» عبروا من جانبهم عن سعادتهم بزيارة ولقاء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في بادرة لعودة نشاط الشركة في ليبيا من جديد، مؤكدين أن ليبيا تعد سوق واعدة ومن أهم البلدان التي تتطلع الشركة لأن تفتح باب الشراكة معها عبر المؤسسة الوطنية للنفط.

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