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المرزوقي: اذا استمر إنقلاب قيس سعيّد سيكون مصيرنا كالليبيين

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين المنصف المرزوقي أن المسار الذي تتجه نحوه تونس شبيه بالذي عاشته ليبيا سنة 2011.

المرزوقي، المقيم في قطر في تصريح لفضائية الحوار المملوكة لقطر نقلته قناة نسمة، أضاف: “إذا تواصلت الأزمة في تونس وتعقدت الأمور ولم يجد التونسيون حلولا بينهم، فسيقع تدويل المسألة التونسية وسيصبح مصيرنا كمصير الليبيين “.

وتابع: “هل قمنا بكل هذا ليأتي قيس سعيد ويفرط في الديمقراطية والاستقلال”، مشيرا إلى أن جميع الدول الخارجية مسلطة أنظارها على الديمقراطية في تونس.

واعتبر المرزوقي الذي تمول له قطر مركزًا للأبحاث أن قيس سعيد لا يقوم الآن بمحاربة الفاسدين، بل يحارب خصومة السياسيين ممن لهم قضايا سخيفة.

وأضاف أن كل العملية “إفراغ للرضيع مع ماء الحمام القذر”، مشيرا إلى أن الجريمة الثانية للانقلاب تدويل قضية داخلية وتهديد واضح لاستقلال القرار الوطني.

وأكد أنه إذا ثبت ضرب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في قرطاج من طرف ضباط أجانب فهذه خيانة وطنية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • متخلف عقليا فتونس وضعها مختلف عن ليبيا تماما بها رئيس مدنى منتخب من الشعب ياكلب ينفذ ارادة الشعب الذى خرج فى 25 يوليو ليطلب حل البرلمان واسقاط حكم الاخوان .
    والرئيس التونسى هو من عين رئيس الحكومة من قبل ومن حقه تغييره والرئيس هو من اعطاه الدستور الحق فى تفسيره فى ظل غياب المحكمة الدستورية والرئيس هو من يصدق على القوانين التى يصدرها البرلمان فكيف ينقلب الرئيس المنتخب يامتخلف عقليا ينقلب على من على نفسه واذا كان الشعب خلفه يدعمه بدليل هروب الغتوشى من امام البرلمان بعد ان رشق المتظاهرون سيارته بالحجارة .
    اتفوووووووه عليك غبى ودورك قادم لتحاكم يامجرم على دورك القذر فى افساد البلاد

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  • المضحك ان هذا المتخلف عقليا يردد اكذوبة ضرب المشيشى التى نفاها المشيشى بنفسه وبالتالى فانه مصر على قول الزور والاكاذيب الساذجة التى تبدوا على وجه العكر سبحان الله منفر لمن يراه لو انه نظر لوجهه فى المرآه سيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبح من وجه وقبح من حامله .

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  • هذا الخروف الغبى يناقض نفسه فهو اعلن من قبل اعتزاله الغمل السياسى بعد ان سقط بجدارة فى الانتخابات الرئاسية ولكنه يصر على الكذب وشهادة الزور خدمة لاسياده فى تركيا وسبحان الله نجد اردوغان امام فضيحة جديدة فى تركيا حرائق مشتعلة منذ اسبوع التهمت مساحات واسعة من الغابات وفشل فى اطفائها لعدم وجود طائرات اطفاء والمضحك ان ذهب الى ضحايا الحرائق ووزع عليهم اكياس الشاى .
    تشرب ايه اشرب شاى اردوغان الخرفان .
    المصيبة ان كل مخللى الاخوان اغبياء حدا ويكرروا نفس الاخطاء فمن قبل قالوا على السيسى انقلاب وطلعوا كلاب حيث اعترف اسيادهم فى قطر يشرعية الرئيس السيسى الذى قلب الطرطور مرسى بينما فى تونس نفذ الرئيس التونسى المنتخب امر الشعب بمحاربة الفساد العلنى ولا ينكره حتى حمار والرئيس التونسى ليس له حزب سياسى حتى يحارب المعارضين بل هو ينفذ احكام قصائية لنواب مجرمين تحصنوا بزعيم عصابة ارهابية يحمى نائب محرم اعتدى على ريسة حزب معارض على الهواء فى مشهد راه الجميع الا هذا الوضيع

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