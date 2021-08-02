وزارة الصحة: مصر زودت المنطقة الغربية بـ 100 ألف لتر من الأكسجين السائل

وصلت ثاني شحنة من إمدادات الأكسجين السائل والتي تقدر بـ 100000 لتر، ظهر اليوم، إلى المنطقة الغربية، قادمة من جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك على أن يتوالى دخول المزيد من الشحنات بشكل يومي ورفع معدلها خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان وزارة الصحة .

ولفت البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الصحة لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية، التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد في استهلاك الأكسجين.

وأوضح البيان، أن ذلك جاء بناءً على اتفاق وزير الصحة علي الزناتي ونظيره المصري بشأن توريد الأكسجين بشكل عاجل .

شدد البيان، على أن هذا وسيتم توجيهها فورا إلى المناطق التي تعاني من نقص الأكسجين.